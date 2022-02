Caen. Affaire Baupin : quatre visages contre le harcèlement sexuel, dont celui de la député du Bessin Isabelle Attard

La journée internationale du droit des femmes approche. Le premier anniversaire d'une photo montrant le député Denis Baupin soutenir cette cause et jugée provocante par des élues aussi. Lundi 20 février 2017, la député du Bessin, Isabelle Attard, ainsi que Sandrine Rousseau, Elen Debost et Annie Lahmer posent à visage découvert, près d'un an après l'éclatement de l'affaire Baupin, elles qui accusent toujours le député de Paris de harcèlement sexuel.

Un lien avec la campagne présidentielle

"Nous avons fait cette photo car nous voulons qu'elle pèse dans le débat présidentielle", explique Isabelle Attard qui souhaite que les candidats prennent position sur ce sujet et dévoilent leurs propositions pour améliorer la situation. C'est en tout cas ce qu'elle attend de ce cliché :

Isabelle Attard Impossible de lire le son.

Sur la photo publiée ce lundi 20 février, dix autres femmes sont présentes, visages cachés, pour 14 victimes présumées au total qui ont témoigné contre Denis Baupin. "Mais 14 voix, ça vaut 140 femmes, car en France, seule une victime sur dix ose osent prendre le parole." Dans cette affaire, les victimes attendent la décision de la procureur de la République en charge du dossier. Aucune date n'a encore été évoquée.

"En Fr. seules 10% des femmes victimes de #ViolencesSexuelles osent parler" #14voix140femmes Ne nous taisons plus IA https://t.co/RRprJMonZO — Députée Attard et al (@TeamIsaAttard) 20 février 2017

