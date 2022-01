Normands, à vos greniers. Du lundi 6 février au vendredi 24 mars 2017, les Archives du Calvados organisent une grande collecte publique de photos anciennes en vue de leur prochaine exposition "1 000 ans de Normandie". Pour l'opération, intitulée "Clichés Normands", les particuliers sont invités à partager des photographies susceptibles d'illustrer l'histoire du Calvados. Ceux attachés à leur héritage familial ont également la possibilité de déposer une version numérique de leur cliché.

Neuf photos seront sélectionnées par un un jury

Pour être sélectionnées, les photos doivent cependant répondre à des critères précis. Ces dernières doivent être prises avant 1945 dans le Calvados, identifiables et réutilisables, et illustrer un des neufs thèmes suivants : les guerres, les paysages et les habitats, les villes et les industries, la mer, l'agriculture, les traditions et les rassemblements populaires, les fêtes et les pratiques religieuses, la vie artistique et intellectuelle, l'histoire et le patrimoine du Calvados. Une photo sera sélectionnée pour chaque thème par un jury.

Les photos gagnantes seront exposées du jeudi 4 mai au dimanche 17 septembre 2017 pour l'exposition "1 000 ans de Normandie" et l'heureux donateur recevra l'ouvrage conçu dans le cadre de cette dernière.

Pour participer, envoyez vos images numérisées à archives@calvados.fr ou apportez-les aux Archives du Calvados (rendez-vous à prendre auprès du secrétariat au 02 31 47 18 50) avant le 24 mars 2017.

