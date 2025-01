Revivez le Tendance Live Anova

Samedi 28 janvier, c'était le premier Tendance Live de l'année 2017 à l'Anova d'Alençon (Orne). 5 000 personnes se réunissaient pour applaudir sur scène In the back yard, Boostee, Louka, June the girl, Souf, Tibz, Arcadian, Ridsa, Corson, Damien Lauretta, Talisco et Pagadixx.

Vous avez suivi l'événement en fil rouge sur cette page. Revivez-le !