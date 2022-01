Yann Binet est directeur général de la Serrurerie Voisin à Caen (Calvados). Il fait le tour de son domaine d'activité pour expliquer comment mieux protéger son domicile.

Comment protéger efficacement sa maison ou son appartement ?

"Il convient de différencier la protection d'un appartement de celle d'une maison individuelle. 40% des Français vivent en appartement et il est évident que lorsqu'un appartement situé à un étage est cambriolé, la porte principale sera bien plus régulièrement forcée que les fenêtres bien moins accessibles. Donc pour un appartement, la pose d'une porte blindée, digne de ce nom, permet de résoudre à 95% les problèmes de cambriolage.

Pour les maisons individuelles, 70% des cambriolages se font encore par la porte d'entrée, il est donc encore important d'investir dans une porte renforcée et sécurisée, notamment par un cylindre de haute sécurité. Une maison individuelle avec jardin, où le cambrioleur a le choix, la baie vitrée, la fenêtre ou la porte de la dépendance sont bien plus souvent fracturées que la porte principale. Les fenêtres et porte-fenêtres, même en PVC, sont plus faciles à fracturer qu'une porte d'entrée principale. De plus, elles permettent à l'auteur de rentrer par l'arrière de la maison à l'abri des regards indiscrets. Si vous habitez dans une maison individuelle et souhaitez vous protéger des cambriolages le renforcement de votre porte d'entrée est un bon investissement, en complément d'un système d'alarme."

Quel budget doit-on prévoir pour s'équiper ? la sécurité rime-t-elle avec "gros budget"?

"Un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes en France... Alors oui un investissement est nécessaire pour sécuriser sa maison, mais se faire cambrioler est un tel traumatisme que la dépense est plus que nécessaire. Côté budget, comptez : 1 200€ pour une serrure de sécurité, 2 000 à 3 000 € pour un bloc porte blindé d'appartement, 2 500 € pour un système d'alarme pour une maison individuelle d'environ 150 m2, et de 2 500 à 5 000 € pour un bloc porte blindée pavillonnaire. A noter, que des modèles sont éligibles à des crédit d'impôt. Seule condition : que l'entreprise qui installe soit labellisée RGE."

Quels sont les produits derniers cris en matière de serrure, de porte ?

"Beaucoup d'avancées technologiques ont vu le jour ces dernières années. Le plus important pour un produit reste la résistance à l'effraction. Cette qualité est répertoriée par des instituts tel que le CNPP qui délivre, après tests, des niveaux de sécurité sur les cylindres et les portes. Pour la France, la marque reconnu est l'A2P, marque de qualité reconnue par la profession de l'assurance.

Chez nous, le dernier né de la gamme, est le cylindre F3D, avec son ergonomie tridimensionnelle révolutionnaire qui offre une résistance à l'effraction inégalée. Ses atouts : un système incopiable avec des doubles de clés réalisées selon une carte de reproduction, un dispositif anti-crochetage breveté, et enfin sa conception qui lui permet de résister aux attaques destructives grâce à un blindage multicouches."

