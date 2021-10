le garde des sceaux présente sa nouvelle carte pénitentiaire ce jeudi

Le ministre de la Justice va dévoiler ce jeudi sa nouvelle carte pénitentiaire... Elle détaillera les prisons qui vont fermer, ou seront rénovées, les constructions futures.... Michel Mercier, devrait confirmer la construction d?un centre de détention de 366 places à St-Lô....La maison d?arrêt de Laval devrait bénéficier d?une rénovation....on devrait aussi savoir si la maison d?arrêt de Caen vétuste et surpeuplée va fermer définitivement, et être reconstruite, comme l?avaient exprimé les magistrats, les avocats et les élus...

