Les 3 départements bas-normands passent en vigilance météo ORANGE

Températures relevées à 16h: -2°2 à Alençon, -2°7 à Argentan, -2°6 à Flers, -3°5 à L?Aigle, -2°9 à Mortagne.



CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE :

Venant du nord-est, une perturbation neigeuse gagne le département. Les chutes de neige se généralisent par le Pays d'Auge et le nord du Bocage à toute l'Orne au fil des heures. En raison des températures très basses, c'est une neige poudreuse et légère qui tombe, mais elle tombe régulièrement et durablement. En fin de nuit, c'est une couche de 2 à 3 cm qui blanchit notre campagne, voire un peu plus épaisse sur les collines. Le vent faible est variable. Les températures minimales sont proches de -5 à -6 degrés.



DEMAIN, JEUDI 2 DÉCEMBRE :

Les faibles chutes de neige de la nuit se prolongent, de façon plus ou moins continue, quasiment toute la journée dans une ambiance grise et très froide. En fin de journée, une couche de neige d'environ 5 centimètres, voire très localement plus, est probable. Ceci explique la vigilance de couleur orange pour notre département. Le vent faible souffle du nord-ouest. Les températures demeurent glaciales et toujours négatives, ne dépassant pas -3 à -2 degrés l'après-midi.

