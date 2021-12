On maintient la pression contre la réforme des retraites.... blocages de dépôts de carburants, barrages filtrants, nouvelles manifs, et blocus de lycées dès ce lundi matin

Les deux dépôts de carburants, situés à Caen et à Ouistreham, sont à nouveau bloqués depuis 04H00 ce matin ......

Le dépôt de Ouistreham est bloqué par une vingtaine de chauffeurs routiers..... celui de Caen par une centaine de manifestants.... .... des salariés du dépôt mais aussi des étudiants....



Ces deux dépôts avaient déjà été bloqués une partie de la journée de vendredi



Un barrage filtrant à été installé, au sud d?Alençon, au rond point de la route du Mans un peu avant 8h ce matin... il y avait une quarantaine de manifestants, des enseignants et des salariés du privés, pour une distribution de tracts aux automobilistes ...



Autre barrage filtant.... sur l?ensemble des accès à la zone industrielle sud du Mans.... ici ce sont des chauffeurs routiers pour ce sont installés depuis hier soir 22h.....



Ce Week-end, c?était la course aux carburants....

Les pistes des stations services ont été prises d?assauts !

un affolement aux pompes qui a provoqué la pénurie de bon nombres de stations, d? Alençon, à Argentan... de L?Aigle à Mortagne......



Dans les lycées on discute ce matin, et on vote, pour une reconduction des blocus des établissements.... ce sera le cas à Flers, Argentan, L?Aigle, au lycée Alain, à Alençon, qui n?était pas entré dans le mouvement la semaine dernière.... une AG doit décider d?un éventuel mouvement tout à l'heure à 13h ........



Samedi on a manifesté.... partout en France......



5 000 personnes à Alençon, c?est mieux que le samedi 12 octobre ?. Un millier de manifestants à Argentan?. Forte mobilisation à Flers, 2 300 personnes?. A Caen, 30 000 personnnes ont battus le pavé, contre 25 000 samedi dernier?. Un peu moins de monde à Laval : un peu plus de 4 000 personnes, comme au Mans, 11 000 manifestants?..



Et un Nouveau rassemblement, de l?intersyndicale ornaise, à midi, devant le conseil général de l?Orne pour une action surprise ! une action est aussi prévue ce matin à Argentan?..et une manifestation des lycéens est programmée à 15h



On manifestera à nouveau demain dans le cadre d?une journée nationale d?action et de manifestation?..



Le trafic SNCF en basse normandie?.. le mouvement de grève se poursuit? 1 train sur 2 sur la ligne Paris Granville? et des TER toujours remplacés par des bus?..

Sncf.com pour prendre connaissance du trafic en temps réel?.

