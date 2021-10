Boitron. FabLab inauguré dans l'Orne : au paradis des nouvelles technologies

Le FabLab - un lieu abritant des outils technologiques dernier cri à disposition du public - de Boitron, près de Sées (Orne) a été inauguré ce vendredi 2 décembre 2016, par les autorités locales et départementales. C'est l'un des deux FabLab ruraux qui existent désormais en France. Il complète le Télécentre qui est déjà implanté dans ce village.

Un atelier numérique

Présentation de ce FabLab de Boitron par Camille Lejosne, FabManager:

Le FabLab rural de Boitron a pour ambition de se spécialiser dans le domaine de la "technologie et de l'agriculture", a précisé son initiateur Xavier de Mazenod, faisant allusion aux drones qui sont de plus en plus utilisés dans ce domaine d'activité.

La commune de Boitron a mis à disposition les locaux qui ont été réhabilités pour 23 000€. "C'est un élément d'attractivité du territoire", a souligné Patrick Fleuriel, maire de Boitron, durant les allocutions inaugurales. La fondation Orange a versé 8000€ pour soutenir ce projet.

Réseau et champion percheron

Cette inauguration à Boitron intervient alors qu'une dizaine de FabLab normands se sont mis en réseau, la semaine dernière à Caen (Cavaldos).

Pour marquer cette inauguration à Boitron, le cheval Dynamic, champion de France de trait Percheron, a été scanné, avant de renaître en plastique (en taille réduite!) dans une imprimante 3D.

