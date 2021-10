Convivialité, joie, le rassemblement en famille, les bons repas, les bons moments... Noël est un évènement important de l'année et certainement l'un des plus beaux. Mais tout le monde ne pense pas pareil.



D'après un sondage Opinionway pour l’assureur Amaguiz, 35% des Français voient les fêtes de Noël comme «une obligation» qu’ils «redoutent». Certains sondés jugent même la période des fêtes comme un moment stressant, solitaire, voire déprimant.



LIRE AUSSI : Christmas & Chill - Ariana Grande chante Noël



Les raisons de cette mélancolie sont multiples, et voici quelques chiffres dans lesquelles vous vous reconnaitrez peut-être :



LIRE AUSSI : 250.000 dollars d’amende par jour pour des décorations de Noël excessives.



54 % Craignent les dépenses excessives liées aux fêtes.

35 % Craignent pendant les diners de famille de voir ressurgir des tensions et des disputes familiales.

30 % Ont peur de prendre du poids à cause des repas trop copieux.

LIRE AUSSI : Il fête Noël tous les jours depuis 22 ans

57 % Des français redoutent de devoir se prendre la tête pour trouver des idées cadeaux pour ses proches.

56 % Eprouvent des difficultés à rassembler toute la famille.

45 % Des Français estiment que Noël est devenus synonyme de marathon épuisant.

LIRE AUSSI : TOP 20 des pires photos d'enfants avec le Père Noël !

10 % Ont peur qu'un drame ne se produisent, un jour censé être le plus beau de l'année.

8 % Craignent de voir le sapin s'embraser à cause des guirlandes électriques.