La Ferté Macé sort de la CCPF - Réaction de Jacques Dalmont

L'arrêté du préfet, publié hier soir:

Par arrêté en date du 28 mars 2011, le Préfet a autorisé le retrait de la commune de la Ferté-Macé de la communauté de communes du Pays Fertois à compter du 1er avril 2011.

Le représentant de l?Etat a été amené à prendre cette décision compte tenu de l?impossibilité dans laquelle se trouvait cette communauté de communes de fonctionner normalement et après l?échec d?un projet de dissolution amiable.

Par ailleurs, devant l?impossibilité déclarée par les deux collectivités de s?entendre sur les modalités de répartition de l?actif et du passif, le Préfet s?est appuyé sur un groupe d?experts pour réaliser cette opération et prendra un arrêté de liquidation.sur la base de leur travail et dans les délais les plus courts.



La réaction de Jacques Dalmont, maire de la ferté Macé, publiée ce matin:

A 17h30, ce lundi 28 mars 2011, nous avons reçu, par porteur spécial, l?arrêté de M. le Préfet portant retrait de la commune de la ville de La Ferté Macé de la Communauté de Communes du Pays Fertois, à compter du 1er avril 2011.

C?est avec satisfaction que nous enregistrons cette décision. Le représentant de l?état tire les conséquences des dysfonctionnements majeurs de notre intercommunalité, et des blocages du développement de notre territoire qui en découlent. Cet arrêté va être complété dans les jours qui viennent, par un arrêté, définissant les conditions de la sortie. Au vu de la loi, ces conditions devront être équitables.

Dès que nous en aurons connaissance, nous vous présenterons, au cours d?un conseil municipal extraordinaire, les projets qui se concrétiseront dans les mois à venir.

Une priorité sera de relancer le projet de pôle de santé, enjeu majeur pour l?accès aux soins de la population. De même, la ville de La Ferté Macé, prendra en main la compétence en matière d?action économique, et procédera à une remise à niveau de la voirie, et de l?aménagement du centre ville.

Cette situation nouvelle va ouvrir des perspectives dynamiques et des nouvelles marges de man?uvre pour faire aboutir des projets ayant pris du retard ces dernières années. Parallèlement, nous pourrons, dans la sérénité, apporter notre réflexion à la structuration de notre territoire, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales.

Croyez que, avec l?équipe municipale, je mettrai tout en ?uvre pour démontrer le bien fondé de cette décision. Dans le respect des grands équilibres budgétaires de notre collectivité, nous allons travailler à dynamiser notre territoire, et préparer sereinement la réforme des collectivités locales.



