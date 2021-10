Rouen. Abus sexuels dans l'Église: une cellule d'écoute à Rouen car "la souffrance n'est jamais prescrite"

Lundi 7 novembre 2016, à l'église Jeanne d'Arc de Rouen (Seine-Maritime) était célébrée une messe pour les victimes d'abus sexuels. Dans le même temps, les diocèses de Rouen et d'Évreux (Eure) ont mis en place une cellule d'écoute des victimes d'abus sexuels dans l'Église, conformément au souhait de la conférence des évêques de France.

"Pouvoir en parler"

Philippe Maheut, vicaire général du diocèse de Rouen et responsable de cette cellule avec son homologue de l'Eure, en explique le fonctionnement: "Elle s'adresse à ceux qui ont été victimes d'abus sexuels dans l'Église et qui souhaitent pouvoir en parler, voire bénéficier d'un accompagnement psychologique." Pour contacter la cellule, les victimes peuvent écrire à ecoute.victimes.diocese.rouen@orange.fr ou directement écrire à l'évêque d'Évreux ou l'archevêque de Rouen pour les rencontrer.

Une cellule de six personnes

La cellule est composée de six personnes, "des gens en lien avec l'église et reconnus pour leur capacité d'écoute", précise le vicaire général. Par exemple, des médecins, psychologues, juristes peuvent en faire partie afin de mieux écouter et accompagner les victimes.

"La part de responsabilité de l'Église"

Mais si l'accompagnement est possible, l'écoute reste l'objectif premier de cette cellule: "Nous voulons permettre aux victimes de dire ce qu'elles ont vécu, la souffrance qui a été la leur" tout en rappelant "la part de responsabilité de l'Église" dans ces affaires. Peu importe que les agressions soient prescrites ou non: "Car la souffrance n'est jamais prescrite. On vit toujours avec cette blessure", confie Philippe Maheut.

Pour l'heure, la cellule n'a reçu aucune demande de rencontre.

Pratique. Mail: ecoute.victimes.diocese.rouen@orange.fr. Secrétariat du diocèse de Rouen au 02 35 71 23 05 ou écrire à l'archevêque au 2 rue des Bonnetiers – BP 886 – 76001 Rouen Cedex

