Roumare. Seine-Maritime : le parc animalier de la Roumare rénové, les habitants consultés

Les quelques dizaines d'animaux, sangliers et cervidés, qui peuplent le parc animalier de la forêt de Roumare (Seine-Maritime), ouvert en 1966, vont être confrontées à quelques changements dans les mois à venir.

Questionnaire en ligne et sur place

En plus d'une étude paysagère menée par l'Office National des Forêts (ONF), la Métropole lance une enquête, via un questionnaire en ligne ici et en interrogeant les visiteurs sur place, samedi 5 novembre 2016, pour savoir ce que ces derniers voudraient pour leur parc. Car le site a besoin d'une grande rénovation: "Les derniers aménagements remontent à il y a plus de dix ans", indique Christelle Simon, responsable du service forêts à la Métropole. "Il y a des structures vieillissantes. Par exemple, les quatre postes d'observation doivent être refaits, tant au niveau des revêtements que des palissades". Quant aux panneaux pédagogiques avec des questions et réponses, ils ont pratiquement tous disparu.

Des travaux courant 2017

L'enquête est disponible en ligne jusqu'au vendredi 25 novembre 2016, tandis que l'étude de l'ONF devrait être rendue début 2017. Les travaux pourraient intervenir assez rapidement, "courant 2017", avance Christelle Simon. Ils devraient ainsi offrir aux visiteurs plus de confort pour arpenter ce site de 24 hectares où vivent une trentaine de sangliers et une cinquantaine de cervidés (daims, chevreuils et cerfs). Des espèces admirées par plus de 300 000 visiteurs chaque année.

