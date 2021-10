Un chien s'allonge sur sa maitresse pour la protéger des flammes lors d'un incendie

Samedi 23 octobre, en pleine nuit dans une maison de Philadelphie (Etats-Unis), Shay s’est mis à aboyer très fort, à tel point qu'il a réveillé les voisins du quartier; un cri inhabituel qui a inquiété ces derniers. A la fenêtre, il ont alors découvert la maison de leur voisine en proie aux flammes.



Dépêchés sur place, les pompiers ont trouvé rapidement la dame, allongée au sol et très mal en point, ainsi que Shay, allongé de tout son long sur sa maitresse afin de la protéger.







LIRE AUSSI : Les aventures de « Stop », le héros poisson rouge !



Tout les deux ont été sauvés par les pompiers. Shay et sa maîtresse ont été hospitalisés. La femme se trouve dans un état critique, mais devrait s'en sortir. Traité pour inhalation de fumée, le chien quant à lui devrait se remettre rapidement.





Our hero #firedog Che, still stable (but guarded), is all tucked in for the night at @CARESvet. Sleep tight buddy. pic.twitter.com/cmy07koJaE