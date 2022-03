Rouen. Concours EDF Pulse en Normandie, ou comment les start-up vont révolutionner les pratiques de demain

La Normandie est l'une des premières régions où EDF décline son concours national Pulse, à destination des entreprises et start-up. Il a été lancé mercredi 5 octobre 2016 à Rouen (Seine-Maritime) par Alban Verbecke, délégué régional d'EDF.

Un concours gagnant-gagnant

Ce dernier explique à Tendance Ouest le sens de ce concours : "Il existe depuis 2013 à l'échelle nationale. Nous avons voulu le régionaliser pour être au plus près de l'innovation sur les territoires. C'est un concours qui touche bien sûr au domaine de l'électricité. Trois prix, de 10 000€ chacun, sont en jeu : dans l'habitat connecté, dans la ville bas carbone et dans la performance industrielle. C'est un concours gagnant-gagnant : nous bénéficions des idées de ces entreprises créatives qui elles, sont accompagnées financièrement et dans le développement de leur projet par EDF". Outre le prix financier, les gagnants auront également droit "à une sorte de passe droit au niveau national", promet le délégué régional.

Les dossiers soumis - à remplir ici - sont examinés par un jury co-présidé par Alin Verbecke et Alexandre Wahl, directeur de l'Agence pour le Développement de la Normandie (ADN) créée récemment par la Région.

Piloter des équipements à distance

Dans la catégorie Habitat connecté, Olivier Durand, chef du centre relation clients en Normandie, donne l'exemple d'une innovation récente à EDF, la Solution Equilibre, lancée fin 2015 : "Elle permet aux clients de comprendre leur consommation, de la suivre en KW/h mais aussi en euros, de la comparer à des foyers similaires ou à des moins énergivores, de connaître quels équipements consomment le plus..." Et Olivier Durand d'évoquer des innovations qui pourraient être développées grâce au concours, notamment en termes de pilotage à distance d'équipements électroménagers.

Des données transmises par la lumière

Dans la catégorie Ville Bas Carbone, Franck Blanpin, chargé de mission Innovation à EDF, évoque la solution SoHuCe, déjà développée, et qui permet la transmission de données grâce au Li-Fi (l'équivalent du Wi-fi mais les données sont transmises par la lumière). Exemple : vous passez sous un faisceau de lumière devant un commerce, et grâce à votre tablette ou votre smartphone, vous avez accès aux informations sur ledit commerce avant même d'y entrer.

Faciliter le travail dans les centrales nucléaires

Enfin, dans la catégorie Performance Industrielle, où les conséquences pour le plus grand public sont moins directes, les innovations touchent essentiellement les deux grandes activités d'EDF : l'éolien et les centrales nucléaires. EDF a par exemple développé cette année, avec une entreprise, un moyen d'accès plus rapide au couvercle-cuve d'un réacteur quand celui-ci est à l'arrêt pour maintenance.

Industries toujours, l'une des innovations lauréates les années passées permet une prise de vue à distance pour réaliser le diagnostic d'une pâle d'éolienne qui a besoin d'une opération de maintenance. Auparavant, un technicien devait monter sur le mât pour réaliser ce diagnostic.

12 finalistes, trois lauréats

Autant de nouveautés qui peuvent donner des idées aux éventuels candidats. EDF Normandie attend une quarantaine de dossiers. Les 12 finalistes seront connus fin novembre et les trois lauréats seront désignés en décembre.

PRATIQUE. Dossiers à télécharger en ligne ici et à renvoyer avant le 20 novembre par mail en cliquant ici, ou par courrier à la délégation régionale, 13, rue Jacques Monod à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).

