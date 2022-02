Caen. Maladie de Lyme : Plan national de lutte et témoignage dans le Calvados

Ce n'est qu'après "33 ans d'errance médicale" que Laurence Joannin apprend le mal qui la ronge depuis le jour où elle a été mordue par une tique, à l'âge de 5 ans: la maladie de Lyme, une bactérie transmise par cette bestiole très présente en forêt. Une pathologie qui peut se guérir facilement lorsqu'elle est vite diagnostiquée.

"Pas rare chez les animaux"

C'est pour éviter que d'autres aient à mener le même combat qu'elle – des mois en fauteuil roulant, des crises chroniques, devoir convaincre qu'elle peut s'occuper de sa fille seule – que Laurence Joannin vient de relancer l'association Lyme&Co dans le Calvados. "La Normandie fait partie des régions qui offrent les meilleures conditions de développement de la tique", relève-t-elle; "ceux qui travaillent avec des chevaux ou des bovins connaissent bien cette maladie: elle n'est pas rare chez les animaux".

Un peu plus chez les hommes, d'où sa volonté de se battre pour la faire mieux connaître. Et comme "la prévention, ça commence à l'école", Laurence Joannin sensibilise aujourd'hui les enfants dans les classes, grâce à des jeux et des chasses au trésor. Et souhaite interpeller au plus haut niveau, pour faire de la maladie de Lyme un véritable enjeu de santé publique.

