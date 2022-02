New York (AFP). Trump fait "honte" aux Etats-Unis, selon Bruce Springsteen

Springsteen, qui a souvent parlé dans sa musique des difficultés des Américains de la classe moyenne, a expliqué qu'il comprenait comment Trump pouvait leur sembler "convaincant".

"L'absurdité dépasse le dessin humoristique. Mais il est si près (de la Maison Blanche) qu'on peut s'inquiéter", a ajouté le chanteur américain, dans l'émission "Skavlan", diffusée en Norvège et en Suède.

"Je ne pense pas qu'il va gagner, mais le fait même qu'il soit candidat est une grande honte si vous être un Américain", a-t-il ajouté dans cet interview diffusée vendredi.

Trump sait comment dire aux électeurs "certaines des choses qu'ils veulent entendre", y compris aux gens qui "ne sont pas à l'aise avec la coloration de l'Amérique", a affirmé le chanteur.

"Nous avons des problèmes aux Etats-Unis, des inégalités énormes dans la distribution de la richesses, qui sont le terreau de la démagogie", a expliqué Springsteen.

Mais Trump "a une réponse très simple à tous ces problèmes très très complexes", selon Springsteen.

Le chanteur doit publier la semaine prochaine ses mémoires, intitulées "Born to Run", (Né pour courir), qui narrent son enfance dans le New Jersey jusqu'à ses succès musicaux.

L'auteur de "Born in the USA", connu pour son endurance sur scène, a conquis des fans très variés dont le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, un des premiers responsables du parti républicain à apporter son soutien à Trump.

Springsteen a pendant des années assuré que sa musique parlait pour lui mais il est devenu plus engagé politiquement depuis 2004, quand il a fait campagne pour le démocrate John Kerry, actuel secrétaire d'Etat, face au républicain George W. Bush.