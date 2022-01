Vos idées sorties ce week-end dans l'agglomération de Rouen

- Du big bang à nos jours

Cette nouvelle conférence tout public des Vendredis de l'astronomie animée par Jean-Pierre Martin de la Société Astronomique de France dresse un état des lieux des connaissances scientifiques actuelles sur l'univers.

Pratique. Vendredi 2 septembre à 18h30. Salle Ostermeyer à Rouen (Seine Maritime). Gratuit. Tél. 06 79 89 06 48

- Le sentier de l'oppidum

Encadré par un animateur de la Maison des forêts, partez explorer le sentier pédagogique de l'oppidum dans la forêt domaniale d'Orival?: un circuit de 3 km agrémenté de nombreux points de vue.

Pratique. Samedi 3 septembre à 14h. Maison des forets d'Orival (Seine Maritime). Gratuit. Réservation au 02 35 52 93 20

- Vue plongeante St Ouen sens dessus dessous

Accompagné par un guide, rendez-vous dans les hauteurs du prestigieux édifice pour mieux apprécier les dimensions gigantesques de ce chef-d’œuvre du gothique.

Pratique. Samedi 3 septembre à 10h. Portail des Marmousets à St Ouen de Rouen (Seine-Maritime). Tarifs 5 à 7€. www.rouentourisme.com

- Bonnes affaires Foire à tout d'Amfreville

Pour la rentrée, Amfreville-la-Mi-Voie organise sa traditionnelle foire à tout?: un événement familial auquel les plus aguerris se rendront dès potron-minet.

Pratique. Dimanche 4 septembre toute la journée. Quais de Seine à Amfreville-la-Mi-Voie (Seine-Maritime). Gratuit. http://amfreville-la-mivoie.fr

- Tradition orale Légendes de Seine

Animé par la conteuse Anne Marchand, cette visite insolite organisée dans le cadre de l'opération "Dimanche au musée" nous invite à voyager dans un monde onirique.

Pratique. Dimanche 4 septembre à 15h. Muséoseine à Caudebec-en-caux (Seine-Maritime). Tarifs 0 à 6€. Tél. 02 35 95 90 13- Portrait(s) de territoire

L'exposition collective actuelle de la Maison de l'architecture donne à voir le résultat de résidences d'artistes réalisées au sein de plusieurs lycées agricoles de la région?: une réflexion sur le territoire et ses habitants.

Pratique. Jusqu'au 17 septembre. Maison de l'architecture à Rouen (Seine-Maritime). Gratuit. Tél.02 35 71 85 45

- Les fouilles de la rue aux Ours

Pour mieux comprendre l’intérêt des fouilles archéologiques, le musée des Antiquités consacre désormais une vitrine aux dernières fouilles réalisées dans le secteur et dévoile ainsi les trésors de la rue aux Ours.

Pratique. Jusqu'au 17 septembre. Musée des Antiquités à Rouen (Seine-Maritime). Entrée libre. Tél. 02 35 98 55 10

- Portraits de Cathy Specht

Installés dans le parc du château de la Matmut, les portraits photographiques de Cathy Specht fixent le monde extérieur reflété dans les pupilles de ses modèles. Un travail exigeant et unique.

Pratique. Jusqu'au 2 octobre. Château de la Matmut à St-Pierre-de-Varengeville (Seine-Maritime). Gratuit. 02 35 06 61 73

- Colombe Clier: regarder la Seine

L'artiste, fascinée par la lumière du couchant et les paysages du bord de Seine, traduit ces lieux par des portraits photographiques de ses hôtes complétés par des captations sonores et vidéos.

Pratique. Jusqu'au 30 octobre. Muséoseine à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime). Exposition gratuite. Tél. 02 35 95 90 13

- Une ville, trois générations

Grâce à un fond exceptionnel, la Fabrique des Savoirs présente les portraits de nombreux Elbeuviens, toutes catégories sociales confondues, réalisés entre 1904 et 1970 dans l'atelier d'Eugène Edeline.

Pratique. Jusqu'au 13 novembre. Fabrique des Savoirs à Elbeuf (Seine-Maritime). Gratuit. Tél. 02 32 96 30 40

- André Rieux à Maastricht

Le célèbre violoniste a interprété à Maastricht en juillet dernier, accompagné de ses nombreux musiciens et chanteurs lyriques, un concert symphonique exceptionnel à redécouvrir sur grand écran.

Pratique. Mercredi 7 septembre à 20h. Kinepolis à Rouen St Sever (Seine-Maritime). Tarif 12€. www.kinepolis.fr