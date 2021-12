Calvados : un homme de 27 ans frappe et mord sa compagne

Jonathan Acart, âgé de 27 ans, a été condamné par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), le jeudi 11 août 2016 pour violences conjugales.

En 2007, un couple se forme et de cette union naissent deux enfants. Au fil des années, la situation se dégrade et l'homme maltraite de plus en plus souvent sa compagne et pour n'importe quel motif.

Un jour de trop

C'est le vendredi 24 juin 2016 que celle-ci décide de porter plainte. Ce jour là étant sans doute un jour de trop.

A 15h, de retour à leur domicile de Caen, elle constate l’état d’ébriété de son compagnon.

Très vite, comme à chaque fois qu'il a bu il l'agresse. D'abord verbalement , la traitant de bonne à rien et leurs enfants de bâtards.

Puis physiquement, la frappant, lui tirant les cheveux, la mordant. A l'arrivée de la police, l’éthylotest accuse 1,60g d'alcool par litre de sang.

« C'est un truc de fou ! »

L'examen médical atteste d'une plaie au front, de multiples hématomes aux bras et aux jambes et d'un état de stress aigu.

Surpris en constatant la morsure, il s'exclame : « C'est un truc de fou ! ».

Effectivement, aux dires de la victime, l'individu est adorable quand il est sobre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas d'alcool chez eux.

Deux mois de prison ferme

Son casier judiciaire comporte diverses mentions : outrages, vols, dégradations, violences aggraves, le tout en récidive.

Il est condamné à 4 mois de prison, dont 2 mois ferme assortis de 24 mois de mise à l’épreuve.

Injonction de soins lui est faite et interdiction de fréquenter les débits de boisson.