JO de Rio 2016 : le tireur de la Manche Eric Delaunay (Skeet) dans la course à la finale olympique !

Eric Delaunay a débuté ce vendredi 12 août 2016 dans l'après-midi les épreuves de qualifications de skeet, épreuve de tir au fusil aux JO de Rio.

Après avoir débuté par deux brillants 24/25 lors des deux premières manches de la journée, le tireur manchois a signé une 3ème manche parfaite avec un superbe 25/25.

Une réelle chance de médaille pour le manchois

Ce sans faute dans la dernière manche place le tireur manchois à la 6ème place synonyme de course vers la finale et .... une médaille.

Avec un total de 73/75 pour la journée, Eric Delaunay n'est qu'à deux points du leader du classement, le suédois Markus Svensson.

Le second français engagé dans cette compétition, le marseillais Anthony Terras est 8ème (72/75). Il reste deux manches à disputer samedi après-midi dès 14h30 avant la finale le soir à partir de 20 heures, heure française.

"Tout est possible mais la route est encore longue"

Juste au sortir du stand de Déodoro, Eric Delaunay a offert sa première réaction à Sylvain Letouzé : « J'ai tiré dans la douleur et la difficulté aujourd'hui, rien n'a été simple. Sur ce stand, les trajectoires sont vraiment difficiles, avec un pull (ndlr : cabane lançant les plateaux de la gauche), hyper plongeant et rapide et un mark ( ndlr : cabane lançant les plateaux de la droite) qui lui, est au contraire, très ralenti. Le vent et la pluie n'ont rien arrangé, mais c'était pour tout le monde. Il me reste encore 50 plateaux, deux séries. Tout est possible mais la route est encore longue. Je me sens bien, je veux simplement maintenir le cap et continuer à donner le meilleur de moi-même. Allez, je retourne dans ma bulle, à demain » nous a ainsi lâché un Delaunay plus motivé que jamais et surtout, conscient du très gros à jouer pour lui !