A tout juste 24h de la reprise de la compétition (National), le club du président Michel Mallet s'apprête à vivre une nouvelle aventure. Interview croisée avec Pierre Vignaud, Valentin Sanson et Stanilas Oliveira, joueurs de Quevilly Rouen Métropole.

Quelles seront les clés pour réussir dans ce championnat de National ?

Pierre Vignaud : "On a hâte de lancer notre saison à domicile en plus face à une équipe qui a clairement annoncé ses ambitions. On a hâte de se jauger un petit peu et surtout de commencer la compétition parce que la préparation c'est bien, mais on est des compétiteurs, on a envie de rentrer dans ce championnat. On a tous envie de montrer individuellement qu'on a le niveau National mais il faudra avant tout le montrer collectivement. J'espère qu'on gardera l'état d'esprit qui a fait notre force dans la deuxième partie de la saison dernière. Il faut prendre en maturité pour ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est plus structuré tactiquement, c'est plus patient. Les équipes sont à la recherche de l'efficacité."

Valentin Sanson : "On a hâte. Cela fait un mois qu'on a repris. On attend ça avec impatience. Le groupe est bien. On se sent bien. L'apsect athlétique est différent ainsi que la vitesse et le physique. Le niveau se rapproche de la Ligue 2. On monte en exigence et en performance. Il faut être efficace dans les deux surfaces. Cela passera de toute façon par le collectif. Il ne faut pas viser le maintien, il faut viser le plus haut possible."

Stanislas Oliveira : "Il faut avoir un groupe soudé. Répondre présent dans les impacts dans les zones de vérités. Il y a plus de duels en CFA mais en National les impacts sont plus durs. On a un groupe jeune. Si on n'a pas l'état d'esprit, cela sera compliqué pour nous. Si on reste comme la saison passée, cela pourrait être intéressant."

Quelles sont les ambitions de Quevilly Rouen Métropole pour cette saison ?

Pierre Vignaud : "On va essayer d'être le plus ambitieux possible. On va se frotter à des équipes qui auront des individualités plus fortes. C'est à nous de nous serrer les coudes et de nous retrousser les manches pour faire une bonne saison."

Valentin Sanson : "Notre philosophie est de jouer tout en restant sérieux en en prenant du plaisir."

Stanislas Oliveira: "Je suis confiant. On a un bon groupe et on a une équipe soudée. Le coach a envoyé un message fort en souhaitant conserver la majorité des joueurs, c'est un message de confiance. A nous de lui rendre la pareille en étant bon sur le terrain."

Un petit mot sur Chambly, votre premier adversaire vendredi 5 août 2016 ?

Pierre Vignaud : "Chambly est une équipe difficile à manoeuvrer. Ils nourissent des ambitions cette saison pour l'accession en ligue 2. On verra ce qu'il se passera vendredi soir."

Valentin Sanson : "C'est une équipe très costaud et très athletique. C'est bien de commencer par une équipe comme ça qui joue la montée pour pouvoir se jauger."

Stanislas Oliveira : "Chambly a fait un recrutement pour jouer la montée. Ils mettent beaucoup d'impact. Par rapport au match de préparation, on a fait une bonne première mi-temps. Leur façon de jouer sera différente des saisons passées. Il faut continuer sur les performances qu'on a faites la saison passée. On prendra confiance au fil des matchs mais il est important de bien demarrer la saison."