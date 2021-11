Prêtre égorgé à Saint-Etienne-du-Rouvray : la réaction de l'évêque de la Manche

Une prise d'otages sanglante a eue lieu ce mardi 26 juillet 2016, à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime). Le père Jacques Hamel a été égorgé avant que les deux assaillants soient tués par la police sur le parvis de l'église.

Le communiqué (complet) de Monseigneur Le Boulc'h

"Depuis les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Cracovie, j'apprends la terrible nouvelle.

Des fanatiques s'en prennent tour à tour à ce qui fonde notre communauté nationale dans ses racines philosophiques et chrétiennes.

J'invite tous les catholiques du diocèse de Coutances à s'unir dans la prière.

Prier pour ce prêtre, serviteur du Christ, lâchement assassiné. Prier pour notre Église sœur de Rouen touchée dans sa chair. Prier pour notre pays afin que nous sachions faire front dans la dignité et la justice à ces actes ignobles et sauvages. Prier pour que ceux qui nous dirigent soient à la hauteur de leurs responsabilités.

Rien ne serait pire en réponse que la division, la condamnation sans discernement, la peur. A Cracovie des milliers de jeunes rêvent de paix et s'engagent de toute leur foi pour construire un monde de justice et de réconciliation. Ils ont besoin de force et d'espérance dans la foi en l'amour du Christ qui triomphe au bout du chemin. Comme chacun de nous, car nous sommes tous concernés, ils ont besoin d'apprendre les gestes de vigilance et de secours, de solidarité et de fraternité.

En ces temps d'épreuve qui durent, que le Seigneur nous donne son Esprit de sagesse."

+ Laurent Le Boulc’h

Le 26 juillet 2016