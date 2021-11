Calvados : Trois jeunes d'une vingtaine d'années dévalisent et saccagent des associations près de Caen

Le jeudi 7 juillet, Jeremy Philippot ( extradé de la maison d’arrêt de Caen le temps de l'audience ) Tony Vincente et un troisième comparse ( ces deux derniers absents ) ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vols aggravés et tentative de vol. Les faits se sont déroulés en deux temps au sud-ouest de Caen : A St André de l'orne en mars 2015 et à Louvigny en mai 2016.

Ils dérobent et détruisent pour 3500 euros

A St André de l'orne (Calvados), ils pénètrent par effraction dans un local associatif destiné aux jeunes de la commune et se mettent à dérober et à détruire. Ils volent : chaine hifi, ordinateur, cafetière, distributeur de boissons, une centaine de canettes de bière. Les meubles sont cassés, la télévision et le four micro-onde dégradés. Il y en a en tout pour 3500 euros de vols et de dégâts.

« C’était pour fumer un joint tranquille »

A Louvigny (Calavados), au foyer Martin Luther King, association s'occupant de jeunes en difficultés, vers 23 heures le mardi 3 mai 2016, ils forcent la porte, mais une alarme se déclenche. Un témoin appelle les gendarmes. N'ayant sans doute pas eu l'opportunité de détériorer et de voler, ils diront : « C'était pour squatter le temps de fumer un joint tranquille »

Casiers chargés pour deux d'entre eux

Le casier judiciaire de Jeremy Philippot comporte six mentions : Violence conjugale et sur mineur, dégradations, vols par ruse, vols en réunion, violence dans un véhicule collectif de voyageurs. Incarcéré, sa sortie est prévue pour juillet 2016. Quant au profil de Tony Vincente, il est similaire : vols aggravés, escroqueries, recels, conduite sans permis, refus d’obtempérer. Le troisième larron, présent seulement à St André de l'Orne (Calvados), dira s’être laissé entrainer.

« Quelle ironie ! »

Le procureur relève : « Ces agissements sont d'autant plus haïssables que les victimes sont des associations qui viennent en aide aux jeunes en difficulté. Quelle ironie ! »

Sursis révoqués

Jeremy Philippot ne sera finalement pas libérable en juillet 2016 car il écope de 5 mois de prison ferme (son sursis d'un mois étant révoqué ) Tony Vincente écope de 8 mois de prison ferme ( son sursis de deux mois étant révoqué ) quant au troisième larron il est condamné à 4 mois de prison avec sursis. Ils devront verser 150 euros de dommages et intérêts à l'association dévastée.

A LIRE AUSSI.