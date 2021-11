Construction de l'usine Open-Hydro à Cherbourg

Les hydroliennes, autrement dit les turbines sous-marines pour produire de l'électricité, deviennent un peu plus une réalité à Cherbourg (Manche). L'entreprise Open Hydro qui teste actuellement deux hydroliennes à Paimpol-Bréhat en Bretagne, vient d'inaugurer ses locaux, à la pépinière d'entreprises « Louis Lemière » à Tourlaville (Manche), commune de Cherbourg en Cotentin (Manche).

L'occasion aussi pour cette filiale de DCNS de dévoiler le calendrier de production de l'entreprise et surtout d'évoquer la construction de son usine d'assemblage à Cherbourg (Manche), dont le permis de construire a été déposé le lundi 27 juin 2016.

Thierry Kalanquin, président d'Open Hydro et directeur « des Energies et infrastructures Marine » de DCNS :

L'ambition d'Open Hydro est de déployer ses premières turbines en 2021. L’effectif salarié à Cherbourg (Manche) dépasserait alors les trois cents emplois.

