Seine-Maritime : après le match France-Islande, ils foncent sur les gendarmes

Il est 23h20 ce dimanche 3 juillet 2016. Le match France-Islande vient à peine de se terminer quand les gendarmes sont requis pour des troubles à l'ordre public, devant la mairie de Barentin (Seine-Maritime). Sur place, les militaires sont confrontés à des individus énervés et alcoolisés.

Ils foncent sur trois gendarmes

La patrouille du peloton de surveillance et d'intervention d'Yvetot voit alors arriver un véhicule, avec plusieurs personnes sur le toit et quatre autres à l'intérieur. A la vue des forces de l'ordre, ceux juchés sur le véhicule sautent et prennent la fuite. Le véhicule suspect fonce alors sur les gendarmes, cherchant à en percuter deux avant de se diriger vers un troisième.

Les quatre occupants interpellés, le véhicule était volé

Alors que la voiture est en marche, le conducteur saute et parvient à prendre la fuite. Le véhicule, avec les trois suspects restant à l'intérieur, heurte celui de la gendarmerie puis s'immobilise après avoir arraché deux lampadaires et percuté une jardinière florale. Les trois occupants sont interpellés.

Des renforts arrivent pour épauler les gendarmes, dont un chien de l'équipe cynophile de la compagnie de Fécamp. Le conducteur est finalement interpellé. Le véhicule qu'il conduisait avait été dérobé en mai 2016 à Compiègne. Les quatre suspects ont été placés en garde à vue.

