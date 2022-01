Le concours du géant finlandais Nokia fait le buzz sur le net malgré lui.

Il y a d'abord eu la note electronique, puis le piano et la guitare. Et maintenant ? Que va-t-il se passer dans nos téléphones ? Nokia a décidé, il y a déjà quelques temps, de solliciter les internautes et a lancé un grand concours de sonneries. Tout le monde peut y participer et envoyer sa composition, qui a pour seul impératif de reprendre la célèbre mélodie Nokia. L'auteur de la plus populaire, avant la fin du concours, gagnera 10000$ et deviendra la nouvelle sonnerie Nokia. On la retrouvera dans tous les téléphones de la marque. Parmi les plus populaires, on peut ÿ entendre la version jazzy, la version Pékin, la version Moscou, la version rock, la version symphonique, la version indienne, mais celle qui exaspère le plus la marque, c'est la plus populaire. Selon les promesses de Nokia, elle deviendrait la sonnerie officielle si elle le reste jusqu'à la fin du concours. En plus son auteur repartirait avec 10000 $ ! Découvrez là en cliquant sur ce lien. La marque, qui n'aimerait probablement pas que cette sonnerie gagne, est soupçonnée d'avoir truquer les votes. Certains internautes ont cru constater que cette sonnerie, toujours largement en tête, n'avait pas beaucoup progressé pendant un certain temps. Quoi qu'il en soit, le buzz est né, et ça c'est déjà une victoire pour le fabricant finlandais. Retrouvez via ce lien l'intégralité du classement aves la possibilité d'écouter toutes les sonneries que vous voulez !