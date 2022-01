Pas de Yann Barthès et de musique habituelle pour commencer l'émission d'hier, mais le générique de Morandini ! Le succès de la chaîne de la TNT et un comédien au sourire ultra-brite, bronzage intense et moumoute sur la tête sont au programme de ce beau moment de rigolade!

Morandini !, Drôles de vidéos, Gym Direct... les équipes du Petit Journal se sont amusées à parodier les programmes phares de Direct 8 après l'annonce du rachat de la chaîne de la TNT par Canal +.