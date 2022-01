Tendance Ouest s'implante dans l'Orne !

Tendance Ouest, 1ère radio indépendante de Normandie, poursuit son développement et s'implante dans l'Orne. Elle vient d'acquérir Normandie FM qui, jusqu'alors, exploitait les huit fréquences couvrant l'ensemble du département de l'Orne, soit les territoires d'Alençon, Argentan, Domfront, Flers, La Ferté Macé, l'Aigle, Mortagne

au Perche et Vimoutiers.



Cette acquisition agréée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel – C.S.A. - conforte le développement de Tendance Ouest sur l'ensemble de la Normandie pour une information régionale de proximité.



Les programmes de Tendance Ouest seront désormais diffusés sur l'Orne au même titre que sur la Manche et l'Ouest du Calvados avec un contenu spécifique d'informations réalisé chaque jour depuis les studios d'Alençon.

Ce changement sera sans conséquence pour le reste du programme Tendance Ouest disponible actuellement sur 9 fréquences dans la Manche et le Calvados, la proximité avec ses auditeurs restant bien entendu la priorité pour Tendance Ouest et son équipe.

Retrouvez ci-dessous le communiqué de Jean-Baptiste BANCAUD, directeur délégué de Tendance Ouest :