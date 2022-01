L'opération de trappage prévue ce lundi 29 août à l'hôpital de Valognes n'a finalement pas eu lieu.

La direction avait pourtant chargé une société privée de la capture d'une dizaine de chats errants au sein de l'établissement. Les félins posaient problème puisqu'ils disséminaient leurs puces un peu partout.

Mais l'opération est remise à plus tard et la direction, embarrassée, ne souhaite plus communiquer sur le sujet...