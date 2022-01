30ème édition : Enduro des sables

Sur la plage à marée basse (estran), en passant par la pointe d'Agon, cette course familiale et chaleureuse vous fera découvrir un littoral sauvage et préservé. Trois courses sont prévues : 14kms pour les hommes, 10kms pour les femmes et 3kms pour les enfants. Le départ pour les adultes est fixé à 13h15. Celui des enfants à 12h30.

Mélanie Cotigny, de l'Office de Tourisme d'Agon-Coutainville, était avec nous ce matin pour en parler dans le "ça se passe près de chez vous" de 10h25.