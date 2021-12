Assistez à la 32ème polynormande en VIP!

La Polynormande est un grand-rendez vous cycliste dans la Manche. Le départ aura lieu cette année dimanche 31 juillet. Parmi les nombreux inscrits cette année on compte Jérémy Roy, le meilleur combatif du Tour de France 2011, Pierrick Fedrigo ou encore le vainqueur de l'édition 2009 Mathieu Ladagnous.

Pour tout savoir de la course, une émission spéciale lui sera entièrement consacrée sur Tendance Ouest samedi 30 juillet entre 9h et 12h. Charles et Thibault Deslandes vous feront vivre les coulisses de la course et réaliseront de nombreuses interviews de participants à la course, d'organisateurs ou autres grands noms normands du monde du vélo. Cette émission sera réalisée en direct du la place Valhubert d'Avranches, dans le car-podium rouge de Tendance Ouest, vous êtes bien sûrs invités à nous rendre une petit visite!

Jusqu'à vendredi, gagnez vos pass VIP pour 2 pour vivre la course de l'intérieur! Vous serez au coeur de l'action tout au long de la journée. Vous serez idéalement placés pour la présentation des coureurs le matin , invitation à déjeuner avec l'organisation le midi, suivi de la course à bord des véhicules (moto ou voiture) jusqu'au dernier tour et sur la ligne d'arrivée à St Martin de Landelles. Assistez ensuite à la cérémonie protocolaire et au vin d'honneur.

Pour remporter ces pass VIP, écoutez Tendance Ouest toute la journée et jouez au grand plongeon (7h15, 9h15, 17h45 et 18h15).

Bonne chance!