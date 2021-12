Phil Collins tire un trait sur la musique

Alors qu'il a pris sa retraite il y a quelques mois, Phil Collins ne regrette pas sa décision. Dans une interview accordée au quotidien britannique The Telegraph, l'ancien chanteur de Genesis a déclaré qu'il n'aimait plus la musique et qu'il n'en écoutait plus.

Son seul lien avec la musique reste sa fille, Lily, qui lui fait découvrir de nouveaux groupes. Phil Collins avait annoncé l'arrêt de sa carrière suite à des problèmes d'audition et de dos l'empêchant de jouer de la batterie.

Revisionnez ci-dessous le clip officiel de ce magnifique tube, "Cant Stop Loving You".