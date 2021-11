Football : des étudiantes de Caen filent aux Jeux universitaires européens

Victorieuses en 2015 des championnats de France universitaire, l'équipe de football féminin à 7 de l'université de Caen (Calvados) a ainsi décroché son billet pour participer aux Jeux universitaire européens cet été. La compétition se déroule à Zagreb en Croatie du 12 au 20 juillet et réunit plus de 5 000 étudiants de 45 pays pour 31 disciplines.

Donner le maximum

Emmenée par Christian Hestin professeur d'université en STAPS et responsable du football à l'université de Caen, l'équipe féminine souhaite faire un grand tournoi à l'image de Marion Deschateau, une des doyennes de l'équipe: " On a vraiment envie de réaliser quelque chose la-bas. cette compétition à été le moteur de notre saison. Cette année les résultats sont plus mitigés que l'an passé,avec un effectif renouvelé, on perd en quart de finale des championnats de France Universitaires. Mais on a véritablement l'envie de bien finir la saison, une compétition européenne en Croatie c'est une véritable chance pour nous". Marion Deschateau tient également à remercier tous ceux qui leur ont permis de vivre cette aventure : "Notre professeur Christian Hestin, sans qui le projet n'existerait pas, mais aussi l'université de Caen, la ville et la région, globalmement tous ceux qui nous ont filé un coup de pouce financier, matériel ou affectif". Le premier objectif pour les Caennaises dans la compétition, réussir à passer les poules et atteindre les 8éme de finale.