Les candidats Modem du Calvados désignés pour les Législatives 2017

Depuis le 9 juin 2016, les noms des six candidats du Modem sont connus dans le Calvados. Le parti centriste propose une personne dans chacune des circonscriptions du département. Dans un communiqué, les candidats précisent ensemble : "Plus que jamais, nous avons besoin d’élus conscients des enjeux et capables d’être au plus proche de l’ensemble des Français. Engagés et ancrés localement, nos candidats se consacreront à leur mandat de député et seront d’ardents défenseurs de leur territoire.".

Philippe Lailler sur la circonscription 1 (Caen-Ouest)

Jérôme Hommais sur la circonscription 2 (Caen-Est)

Sylvie Chenel Buechler sur la circonscription 3 (Lisieux-Falaise)

Christophe Blanchet sur la circonscription 4 (Ouistreham-Deauville-Honfleur)

Rémi Bougault sur la circonscription 5 (Bayeux)

Patrick Saint-Lô sur la circonscription 6 (Vire)