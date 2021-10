BEIT OUR AL-TAHTA (Territoires palestiniens) (AFP). L'armée israélienne tue un jeune Palestinien, peut-être par erreur

Les dirigeants palestiniens ont, eux, dénoncé un "assassinat" et le dernier exemple en date d'un usage excessif de la force par l'armée israélienne.

Dans une première version, l'armée a rapporté que les soldats avaient fait feu sur des Palestiniens qui lançaient des pierres et des engins incendiaires avant le lever du jour sur des véhicules israéliens empruntant un axe majeur coupant par la Cisjordanie. Les jets de projectiles ont blessé trois civils.

Mais elle est ensuite revenue sur cette version. "Il semble que des personnes présentes sur les lieux et sans lien avec les incidents aient été touchées par erreur au cours de la poursuite", a déclaré une porte-parole à l'AFP, sans rien dire sur les causes de l'apparente bévue.

Mahmoud Badran, 15 ans, est mort, et ses quatre cousins de 16 et 17 ans ont été blessés, selon leurs proches.

Les Israéliens utilisent l'axe routier pour rallier Jérusalem depuis Tel-Aviv. Des jeunes Palestiniens se postent régulièrement dans les localités palestiniennes en surplomb pour jeter des projectiles sur les voitures immatriculées en Israël.

- 'Des menteurs' -

Mais cette nuit de ramadan, où l'on veille traditionnellement tard en famille ou entre amis, c'est une autre histoire que rapportent proches et témoins dans le village de Beit Our al-Tahta, non loin de l'axe routier.

Mahmoud et ses cousins "ont décidé ce soir-là d'aller ensemble à l'Aqua Park" dans le village voisin de Beit Sira, raconte son père Raafat Badran, 51 ans, à l'AFP. Après plusieurs heures de baignade, ils ont repris le chemin de la maison en voiture, en empruntant un tunnel sous l'axe routier.

Vers 01H30 "un véhicule est arrivé en surplomb sur la route 443 (axe routier), des hommes armés en sont sortis et ont tiré sur leur voiture" qui sortait du tunnel, poursuit-il, les yeux rougis par le chagrin.

Quand la famille, alertée, s'est précipitée sur les lieux, "les soldats nous ont empêchés d'approcher en nous tirant dessus. Ils ont interdit aux ambulances palestiniennes de récupérer les blessés", accuse-t-il.

"C'est la même armée qui dit avoir commis une erreur ? Ce sont des menteurs, c'est le gouvernement des menteurs de (Benjamin) Netanyahu et d'(Avigdor) Lieberman", le ministre de la Défense, martèle-t-il.

"Cet assassinat de sang-froid conforte nos appels (à l'ONU) pour une enquête immédiate et approfondie sur les exécutions extrajudiciaires israéliennes, en particulier à l'encontre des enfants palestiniens", a dit dans un communiqué Saëb Erekat, numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

- Nouvelle démolition punitive -

Israël est régulièrement accusé d'usage excessif de la force par les défenseurs des droits de l'Homme et de la cause palestinienne.

L'armée israélienne est au coeur d'une vive controverse causée par un soldat filmé tirant une balle dans la tête d'un assaillant palestinien gisant au sol après une attaque contre des militaires le 24 mars en Cisjordanie. L'état-major israélien a poussé à ce qu'il soit jugé.

Dans la nuit également, des soldats israéliens ont détruit à Haja dans le nord de la Cisjordanie l'appartement familial de Bachar Masalha, un Palestinien de 22 ans abattu après avoir tué au couteau un touriste américain de 29 ans et blessé plusieurs Israéliens le 8 mars à Tel-Aviv.

Les Territoires palestiniens, Jérusalem et Israël sont en proie à des violences qui ont coûté la vie à 209 Palestiniens et 32 Israéliens depuis octobre, selon un décompte de l'AFP.

La plupart des Palestiniens tués sont des auteurs ou auteurs présumés d'attaques, selon Israël. Des dizaines d'autres Palestiniens ont été tués lors de heurts.

Face aux violences, M. Netanyahu a décidé d'accélérer les démolitions des maisons d'auteurs d'attaques.

Les détracteurs de cette mesure la dénoncent comme relevant du châtiment collectif affectant les familles qui se retrouvent à la rue, mais le gouvernement israélien défend l'effet dissuasif de ces démolitions sur ceux qui seraient tentés de passer à l'acte.