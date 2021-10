Grève illimitée aux urgences du CHU de Caen

Les urgences du CHU de Caen (Calvados) "courent à la catastrophe". C'est en tout cas ce qu'assurent les organisations syndicales UNSA et SUD, depuis le dépôt d'un préavis de grève illimité, vendredi 10 juin 2016. Insultes, menaces, coups... La "violence des patients et de leurs familles se traduit par des agressions verbales voire physiques, et ce quotidiennement", assurent Fabrice Gassion, secrétaire général UNSA, et Philippe Saint-Clair, secrétaire général SUD.

Sentiment d'insécurité

"Les urgences reçoivent par nature des personnes en état d'ébriété ou présentant des difficultés d'ordre psychologique", rappelle Valérie Raoul, directrice adjointe de l'hôpital. D'importants travaux débutés en mai, et programmés jusqu'en novembre 2016, accentueraient par ailleurs "le sentiment d'insécurité ressenti".

Aucun entretien entre la direction et les syndicats n'est pour l'heure à l'ordre du jour. La première demande notamment aux seconds plus de "lisibilité sur leurs revendications".