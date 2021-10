Les Normands sont ceux qui rient le plus chaque jour

97 % des Français pensent qu'un brin d'humour ne fait pas de mal. Plus de 8 personnes sur 10 rient tous les jours et ce sont les habitants du Grand-Est qui ne sont pas les plus rigolards…

C'est en Normandie que les chiffres sont les meilleurs, c'est chez nous que nous rions le plus chaque jour, toutes régions confondues, en moyenne plus de 10 fois par jour.

Ce que nous préférons c’est faire des jeux de mots loin devant raconter des blagues et des histoires drôles.

Les imitations sont une pratique en perte de vitesse, tout comme les soirées déguisées.

Chez les comiques célèbres, Coluche est l’humoriste masculin préféré des Normands devant Nicolas Canteloup et Laurent Gerra.

Florence Foresti devant Anne Roumanoff et Michèle Laroque. Enfin "Intouchables" est notre comédie préférée devant "La Grande Vadrouille" et Le Dîner de Cons".