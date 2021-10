Bordeaux (AFP). Euro-2016: la Hongrie a fait valser l'Autriche

Lors de cette 138e confrontation (la première lors d'un Euro) entre ces deux nations voisines, les Autrichiens n'ont pas tenu leur rang de favoris. Et après s'être créés les plus belles occasions en première période, ils ont été piégés sur deux contre-attaques.

A la 62e minute, Szalai a réalisé un double "une-deux" en s'appuyant sur Laszlo Kleinheisler pour se présenter seul devant Robert Almer (1-0) avant que Stieber n'assure la victoire en toute fin de rencontre.

Impressionnants en qualification (neuf victoires et un nul dans un groupe comprenant la Russie et la Suède), les hommes du Suisse Marcel Koller avaient pris le jeu à leur compte. Ils ont payé cash leur manque de réalisme voire de chance.

Cantonné dans un rôle de latéral défensif au Bayern Munich, David Alaba a fait montre, en vain, de qualités de meneur de jeu brillantes, s'illustrant dès la première minute par une frappe sur le poteau hongrois avant de manquer d'ouvrir le score (10e) après un appel somptueux sur un service de Marko Arnautovic.

-Junuzovic blessé, Dragovic exclu-

Infatigable, tantôt à la récupération, tantôt dans un rôle de soutien d'attaque, le N.8 a tenté d'entraîner ses équipiers dans son sillage, à l'image de Zlatko Junuzovic dont la frappe (35e) trouvait la main ferme de Gabor Kiraly, ce gardien à l'improbable pantalon de jogging gris et qui, à 40 ans et 75 jours, est devenu mardi le joueur le plus âgé à disputer un Euro.

Pour toute réponse aux occasions autrichiennes en première période (comme celle gaspillée par Martin Harnik à la 40e), les Hongrois ne répondirent que par le seul tir cadré de Laszlo Kleiheisler (4e).

Il était imité par Gera à la 55e minute. L'envoi du joueur de Ferencvaros sollicitait Robert Almer et rappelait aux Autrichiens qu'ils restaient à la merci d'une équipe habile en contre.

Le match changeait effectivement de visage avec la sortie sur blessure de Junuzovic (59e). L'Autriche perdait le fil de la rencontre et concédait le but de Szalai dans la foulée. L'exclusion (deux jaunes) d'Aleksandar Dragovic (66e) rajoutait au malheur des Autrichiens qui s'inclinaient une deuxième fois à trois minutes du terme sur un nouveau contre conclu par Zoltan Stieber, monté au jeu peu avant.

L'Autriche, 10e au classement Fifa et parfois présentée comme un outsider du tournoi, devra désormais s'arracher pour sortir de la phase des poules. Au prochain match, elle trouvera sur sa route le Portugal de Ronaldo.