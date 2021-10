Orne : cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

L'entrée dans la nationalité française : cette cérémonie est toujours très attendue par celles et ceux, trop souvent victimes d'oppression ou de guerres, qui ont fuit leur pays et qui aspirent à une "nouvelle vie", en France.

Deux cérémonies chaque année

A Alençon (Orne), deux cérémonies de ce type ont lieu chaque année, à la préfecture.

Ce jeudi 9 juin 2016, 63 ressortissants, issus de 29 pays différents, se sont vus remettre leur décret de nationalité française, loin des clichés trop souvent véhiculés au sujet des étrangers.

Citoyen français

Cette volonté de vie dans la communauté française est consacrée par un acte solennel, a expliqué le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, avant de préciser : "La République vous accueille aujourd'hui comme ses filles et ses fils, vous êtes dorénavant des citoyens et des citoyennes".

Dans son allocution, le secrétaire général a insisté sur les droits et devoirs civiques, et notamment sur la laïcité : "Nous avons tous, en ce moment, à nous y confronter".

Chacun son parcours, son histoire

Fruit d'un choix, de longues démarches, espoir d'une vie meilleure, chacun a son histoire pour entrer dans la nationalité française…

Rencontre avec Nagham, française d'origine Jordanienne :

Impossible de lire le son.

Le témoignage d'Ismaïl, Marocain d'origine :

Impossible de lire le son.

Raymond arrive d’Égypte :

Impossible de lire le son.

Enfin, décret de naturalisation en main, la réaction de Maria, d'origine Bulgare :

Impossible de lire le son.

