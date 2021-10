Cleveland (Etats-Unis) (AFP). NBA - Cleveland prend Golden State à son propre jeu

La finale 2016 ne sourit décidément pas à Stephen Curry: très discret jusque là, le double meilleur joueur de NBA a vécu deux premières périodes catastrophiques, les pires de sa saison, avec seulement deux points et trois ballons perdus.

Au point que son entraîneur Steve Kerr l'a pris à part durant un temps-mort pour lui demander si tout allait bien: "Il est mal entré dans le match, il n'a pas aussi bien joué que d'habitude, mais cela arrive", a balayé le coach des Warriors.

"On s'était préparé à ce qu'ils débutent fort, mais on s'est fait surprendre", a-t-il regretté.

"Je suis responsable en grande partie de cette défaite, il faut que je joue 100 fois mieux que ce que j'ai fait en première période, je ne suis pas fatigué, je me sens bien", a de son côté souligné Curry.

A la différence des matches N.1 (104-89) et N.2 (110-77), ses coéquipiers n'ont pas réussi à contrebalancer la faible production de leur meneur (19 pts, 6 sur 13 au tir).

Draymond Green, déterminant dans le match N.2, a été limité à six points, Shaun Livingston, auteur de 20 points lors du match N.1, n'a inscrit que cinq points et Klay Thompson s'est arrêté à six points.

Les Warriors sont surtout tombés sur des Cavaliers conscients qu'ils jouaient gros dans ce match N.3 présenté par leur star LeBron James comme un match-couperet.

- 'En colère' -

"Ils étaient en colère et très motivés, nous étions trop sûrs de nous-mêmes, ils nous ont complétement dominés, leur victoire est méritée", a analysé Kerr.

Le grand artisan de cette victoire s'appelle Kyrie Irving, étincelant dans la première période où Cleveland a fait la différence en comptant jusqu'à vingt points d'avance: il a marqué dans ce premier quart-temps seize points, autant que tous les joueurs de Golden State...

"Ce match était un test de caractère pour notre équipe, on a bien réussi à réagir, il faut garder les pieds sur terre et repartir de zéro pour le prochain match", a relevé Irving qui a fini la rencontre avec 30 points et huit passes décisives.

"Kyrie a fait du Kyrie ce soir, on a besoin de lui à ce niveau", a souligné LeBron James (32 pts).

La rencontre s'annonçait pourtant mal pour Cleveland: les Cavaliers avaient perdu leurs sept précédents duels face aux Warriors avec un écart moyen de 19 points et ils étaient privés de Kevin Love, victime d'une commotion cérébrale dimanche, qui n'a pas été autorisé par la NBA à rejouer dès mercredi.

Mais ils ont dominé physiquement les Warriors (52 rebonds à 32) et retrouvé leur précision au tir (52,7%) pour se remettre en selle et espérer maintenant revenir à la hauteur des champions NBA en titre dès vendredi lors du match N.4 toujours dans leur salle.

"On a joué à notre niveau pendant 48 minutes, il va falloir retrouver ce niveau dès le match N.4 et faire encore mieux, car on peut encore mieux jouer", a conclu James qui dispute sa sixième finale de suite et espère offrir à Cleveland le premier titre de son histoire.