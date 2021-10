Près de Rouen, l'ado était au volant d'une voiture volée

La BAC patrouille, lundi 6 juin 2016, quand, à 23h30, elle aperçoit rue Jacquard à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) un véhicule rouler à très faible allure. Les policiers ont l'impression que le conducteur est mineur.

Un véhicule volé le 30 mai

Le véhicule s'engage rue Jean-Baptiste Clément. Les forces de l'ordre aperçoivent alors la plaque d'immatriculation de la voiture : cette dernière est signalée volée depuis le 30 mai. Les policiers mettent alors leur gyrophare et le conducteur obtempère et se stationne. Agé de 16 ans, il est accompagné de deux amis de 15 et 16 ans, tous domiciliés à Petit-Quevilly.

Un prêt ?

Dans la voiture est retrouvée une plaque d'immatriculation dont une lettre a été modifiée à l'aide de ruban adhésif. Les trois sont placés en garde à vue pour recel de vol. Le conducteur explique qu'un habitant du quartier lui avait prêté le véhicule mais refuse de décliner son idendité.

