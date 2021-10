Dans le Calvados, un jeune homme soupçonné de 15 vols : "c'était pour manger !"

Un jeune homme âgé de 19 ans a écumé voitures et maisons dans 15 endroits différents en l'espace d'un an (de mai 2015 à avril 2016) dans les villes d'Argences, d'Ifs, de Caen (Calvados). Il a été jugé le jeudi 2 juin par le tribunal de grande instance pour vols en récidive. En mai, il a été contrôlé dans la rue par des policiers surpris de croiser cet individu chargé de deux sacs et portant un téléviseur sous le bras. Les sacs contenaient, pêle-mêle : batteries, calculatrices, auto-radio, appareils photo, baladeurs MP3, DVD, montres, lunettes de soleil, casquette... Une perquisition à son domicile se montre fructueuse : des GPS en grand nombre, chaines Ifi, auto-radios, téléviseurs...

"C'était pour manger"

L'homme reconnaît avoir volé mais ne sait plus où ni quand. Il ajoute que certains objets saisis lui appartenaient réellement. A la barre, il se justifie : "Vous n'allez pas me croire, mais c'était pour manger, je vis avec seulement 440 euros par mois." Le voleur revendait le produit de ses larcins dans des magasins de matériel d'occasion. "J'ai un principe, c'est de revendre dans les cinq jours, pour ne pas trop stocker chez moi."

"Fais comme moi, va bosser !"

Son casier judiciaire comporte des mentions de vols en réunion jugés par le tribunal pour enfants. Une seule des victimes, parmi la quinzaine recensée, est présente à l'audience : "Tu as effrayé ma femme et mes enfants en nous cambriolant ! Fais comme moi, va bosser !"

Le prévenu s'excuse mais semble ulcéré quand le président lui impute un vol avec effraction au pied de biche : "Ce n'est pas moi ! Je vole, oui, mais je n'ai jamais rien dégradé !"

Il écope de 18 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l’épreuve. Obligations de travail et d'indemniser ses victimes lui sont faites. Il devra en outre verser 300 euros de dommages et intérêts à la victime présente à l'audience.