Amriyat al-Fallouja (Irak) (AFP). Des Irakiens affamés fuient la domination chancelante de l'EI

Profitant de l'offensive des forces gouvernementales irakiennes pour reprendre cette cité située à 50 kilomètres à l'ouest de Bagdad, Nasra Najm, sa fille et ses petits enfants ont échappé aux jihadistes qui contrôlent leur ville depuis janvier 2014.

Après avoir marché toute la nuit pour éviter d'être pris par les militants de l'EI qui retiennent les civils à Fallouja, Nasra et sa famille sont arrivées dans le camp d'Amriyat al-Fallouja et se sont installées sous une tente. Du plastique à bulle sert de tapis sur le sol et la chaleur est déjà étouffante mais Nasra et les siens ont le sourire aux lèvres en voyant un plat de riz.

"Nous rêvions de ça! Je n'étais même plus sûre que le riz existait. On ne pouvait pas en croire nos yeux en voyant ce plat", s'exclame cette femme âgée, le visage orné de tatouages traditionnels.

Depuis le lancement de l'offensive des forces irakiennes pour reprendre Fallouja, environ 3.000 personnes ont pu sortir des banlieues de la ville "épuisées, effrayées et affamées", selon Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) qui a mis en place ce camp.

Leurs récits témoignent du terrible quotidien des quelque 50.000 habitants coincés dans cette ville depuis des mois, sous l'emprise de fer des jihadistes.

Maher Sahib, un homme d'âge moyen qui a lui aussi réussi à fuir résume la situation d'une phrase: "regardez, avant je pesais 103 kilos, aujourd'hui j'en fais 71".

Tous les déplacés racontent avoir dû se priver de riz, un des aliments de base en Irak, et de pain.

"C'était une malédiction là-bas. Nous devions moudre les noyaux des dattes pour faire de la farine qui était terriblement acide", témoigne Madiha Khudair qui a quitté avec ses deux filles un village près de Fallouja.

Quand elle raconte leur fuite, ses yeux cernés s'emplissent de larmes.

"Nous avons mis notre destin dans les mains de Dieu, nous avons pris nos affaires et nous sommes parties. En fait, nous avons couru. A un moment donné, nous avons vu un camion de gens de l'EI et nous avons rampé pour qu'ils ne nous voient pas".

- 'Tenter le tout pour le tout' -

Rasmiya Abbas, toute vêtue de noir et qui berce dans ses bras son petit-fils de cinq ans, raconte que les combattants de l'EI rationnaient la nourriture pour la population, gardant la meilleure partie pour eux.

"Récemment un sac de sucre coûtait 36 euros! Le riz, ils nous en donnaient parfois 250 grammes, à peine assez pour faire un repas pour les enfants", dit-elle.

"Nous n'avions que du pain noir, à l'orge. Si vous l'aviez vu, vous n'auriez jamais voulu en manger. Les gens de Daech gardaient le riz, le bon pain et toutes les bonnes choses pour eux", poursuit-elle en utilisant l'acronyme en arabe de l'EI.

Les 252 familles logées dans le camp sont toutes arrivées au cours du week-end. Dans les tentes couleur sable, la plupart des enfants dorment pour récupérer de leur long et angoissant périple.

Ceux qui sont réveillés remplissent des bouteilles d'eau à un camion-citerne ou font la queue avec leurs mères devant une ambulance qui distribue des médicaments de base.

Alors que les forces d'élite irakiennes sont entrées dans la ville, rencontrant une résistance de l'EI, l'afflux de civils déplacés pourrait encore s'intensifier.

"Nous préparons davantage d'aide pour les familles qui pourront fuir la zone de combat", explique Becky Bakr, coordinatrice médias pour le NRC.

Même si le chemin pour atteindre le camp est semé de dangers en raison des combats, Ahmad Sabih, un père de famille de 40 ans, a préféré tenter l'aventure: "j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Soit je sauvais mes enfants soit je mourrais avec eux".