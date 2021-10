Orne : il se retrouve responsable du comité de soutien d'Alain Juppé, sans le savoir !

Les comités de soutien à la candidature d'Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre se multiplient. Le président du Conseil départemental de l'Orne, Alain Lambert, a envoyé mercredi 25 mai 2016 une carte des comités de soutien cantonaux, à tous les organes de presse du département.

Un habitant de L'Aigle responsable sans le savoir

Surprise quelques heures plus tard : Jérôme Andrillon, dont le nom est indiqué sur cette carte en tant que responsable pour le canton de L'Aigle, n'était pas au courant ! "Il n'a jamais été question que j'anime quoi que ce soit dans mon canton et mon nom a été publié sans mon autorisation. Ils m'ont mis animateur de secteur, sans me consulter, alors que je demandais simplement des renseignements sur ce comité départemental … drôles de façon d'agir."

Le comité de soutien ornais à Alain Juppé n'a pas été joignable.