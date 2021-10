Il joue à Cache-Cache, et se retrouve coincé nu pendant 8 heures dans la cheminée des voisins

C’est certainement une mésaventure dont il se souviendra toute sa vie. Jordan Kajewski vit dans l’Iowa aux États-Unis. L’homme âgé de 29 ans est resté bloqué pendant près de huit heures dans le conduit de cheminée de ses voisins avant d’être secouru par les pompiers. Une situation incongrue, et à peine croyable pour les enquêteurs... Comment peut-on être amener à songer à se cacher, nu, dans le conduit de la cheminée de ses voisins quand on joue avec son cousin ?





C'est en tout cas l'explication que le jeune homme a fourni. (Ca n'explique en rien pourquoi il était entièrement nu, mais c'est sa version…). Les voisins, sont en fait des commerçants. Le conduit de cheminée donne sur une réserve dans laquelle le mari était parti trier des canettes d'aluminum, quand d'un coup il entend une voix qui lui chuchote : « sors-moi de là ». Affolé, il court voir sa femme pour lui dire qu'un fantôme hantait la reservé. Cette dernière ne l'a pas pris au sérieux, et s'est bien moquée de lui, jusqu'à ce qu'elle entende à son tour la voix de l'homme : « je suis dans votre cheminée ».





Après avoir eu la peur de leur vie, ils vérifient et jettent un oeil dans le conduit, et l'homme était bien là, nu, coincé dans la cheminée. Les pompiers, appelés en urgence, ont dû creuser un trou sur la paroi du conduit pour parvenir à le dégager. Une fois libéré, il a été arrêté par la police.



Son histoire peine à tenir debout, et les policiers le soupçonnent d'être venu commettre un cambriolage.





Il aurait certainement été plus crédible en expliquant qu'il s'entraînait à jouer le père noël. Un père-noël qui ferait peur tout de même, il aurait certainement rejoint le classement 20 pires photos d'enfants avec le Père Noël !



Jordan Kajewski a quoi qu'il arrive tenté d’entrer illégalement dans le batiment, ce qui lui vaudra un jugement.