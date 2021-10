Paris (AFP). Appel à grèves et manifestations les 17 et 19 mai des sept syndicats contestataires

Sept syndicats opposés au projet de loi travail, dont la CGT et FO, ont appelé leurs organisations respectives à "construire" deux nouvelles journées de grèves et manifestations les 17 et 19 mai, ont-ils annoncé mardi dans un communiqué à l'issue d'une intersyndicale.