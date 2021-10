Retraitées violentées, ligotées et menacées chez elles, au Havre : deux suspects en prison

L'affaire semble débuter au Havre (Seine-Maritime), le 13 avril 2016. En rentrant du marché, une personne âgée se fait agresser à son domicile par un individu qui l'avait suivie. Au moment où la dame âgée de de 86 ans ouvre la porte de son domicile, elle est violemment poussée par l'individu. Projetée à terre et en situation de fragilité physique, son col du fémur se brise sous la violence du choc. L'agresseur, seul, lui dérobe alors sa carte bancaire avant de lui soutirer le code sous la menace.

Une retraitée ligotée avec le cable de l'antenne

Quelques jours plus tard, le 23 avril, des faits similaires se produisent à l'encontre d'une femme de 89 ans. Suivie chez elle en rentrant de ses courses, elle est violentée par un individu qui la pousse avant de tomber au sol. Relevée par son agresseur, elle est assise de force sur une chaise puis ligotée avec un câble d'antenne TV.

Il se fait remettre la carte bancaire de la victime puis, avec le même mode opératoire que pour la victime précédente, lui extorque son code secret. La femme prend toutefois le soin de fournir un faux code secret. Choquée et légèrement blessée, six jours d'ITT (incapacité temporaire de travail) lui seront prescrits.

Il la maintient au sol pendant que le complice fouille l'appartement

Trois jours plus tard, le 26 avril, c'est une femme de 88 ans qui est la cible d'une attaque de la même nature en rentrant de ses courses en ville. Cette fois, ce sont deux agresseurs qui passent à l'action. Après avoir poussé la femme au sol, l'un d'eux se place sur elle à califourchon pour l'immobiliser tandis que son compère entreprend une fouille sommaire de l'appartement.

Cette fois, pas de carte bancaire dérobée, mais de l'argent liquide puisque les agresseurs repartent avec une centaine d'euros. Bilan pour la victime : quatre jours d'ITT.

Les suspects identifiés par des caméras de surveillance

La brigade criminelle de la sûreté départementale du Havre, chargée de l'enquête, constate que la carte bancaire de la première victime, dérobée le 13 avril, a été utilisée dans un commerce à la suite du vol. Les policiers récupèrent alors les enregistrements vidéos de l'enseigne.

Les images permettent alors d'identifier deux suspects. Le premier serait un sans domicile fixe âgé de 42 ans. Il est interpellé au Havre, en pleine rue, le lundi 2 mai 2016 aux alentours de 10h. L'autre, un homme sans profession de 43 ans se trouve en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen dans le cadre d'une autre affaire. Il est extrait et placé en garde à vue.

Des personnes vulnérables ciblées pour s'acheter de la drogue

Interrogés, les deux hommes auraient fini par reconnaître les faits. Ils auraient indiqué aux enquêteurs avoir ciblé ces personnes âgées car elles étaient plus vulnérables. L'un d'eux aurait justifié ses gestes par son besoin d'argent pour sa consommation d'héroïne.

Tout deux ont été déférés au parquet et présentés en comparution immédiate au tribunal correctionnel du havre. L'audience a été reportée au 25 mai. Dans l'attente de leur jugement, ils ont été incarcérés. Le SDF de 42 ans à la prison du Havre, et le second a réintégré celle de Rouen où il poursuit sa peine précédente.