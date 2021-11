Foot féminin : la formation cormelloise monte en grade

Championnes de Basse-Normandie cette saison, sans avoir perdu la moindre rencontre, et vainqueurs de la Coupe du Calvados (le seul point noir réside dans l'élimination en demi-finale de la Coupe de Basse-Normandie par Condé-sur-Noireau), les jeunes Cormelloises ont survolé les débats. Les statistiques du championnat le témoignent amplement : treize victoires et un nul, 105 buts marqués (7,5 par match en moyenne) pour seulement sept encaissés. « Il y a quelques filles qui s’ennuyaient, ne cache pas leur coach Valérie Bourel. Il était grand temps pour elles de jouer à un niveau supérieur et à onze (au niveau régional, les matchs se jouent à neuf sur terrain réduit, ndlr). » Les meilleures n'ont pas attendu la promotion en national pour cela. Huit U18 ont découvert la deuxième division (séniors) cette saison, dont l'attaquante Héloïse Barbey, 41 buts en Honneur bas-normand (le plus haut niveau régional) et un en D2.

Jouer sur deux tableaux

En National, au côté des meilleures formations françaises, Cormelles changera radicalement de statut. « Ce sera difficile mais intéressant, estime Valérie Bourel. On devrait pouvoir s'en tirer. Au vu des résultats, le niveau est assez hétérogène. » La promotion cache néanmoins une menace pour le club de la banlieue caennaise, habitué à faire évoluer des U18 dans son effectif séniors. « On doit être performant sur les deux tableaux, pour cela il faut absolument étoffer nos effectifs. Or ce n'est pas facile du tout. » Ambitieux après une première année en D2 difficile, Cormelles va jouer gros la saison prochaine.