Le secrétaire d'état à la francophonie estime l'hymne de l'euro consternant

Le groupe de rock français Skip The Use a été choisi par l'UEFA et Carrefour, sponsor officiel de la compétition, pour interpréter l'hymne des supporter des bleus.







Un choix qui ne passe pas auprès d'André Vallini, secrétaire d'État à la francophonie, et il le fait savoir dans un communiqué sur Twitter.







Mais il ne s'attaque pas qu'à l'Euro, il s'en prend aussi à l'Eurovision. Le chanteur Amir s'illustrera à Stockholm devant des millions de spectateurs avec une chanson en français, ... et dont le refrain est en anglais ! Sacrilège aussi pour André Callini.



Evoquera t'il à nouveau son mécontentement lorsque l'hymne officiel de l'euro, produit par David Guetta, résonnera dans les stades ? Parce que là non plus, il ne faudra certainement pas s'attendre à une chanson francophone... Et puis n'oublions pas ''l'accident'' qu'était l'hymne de Johnny Hallyday quand il a chanté pour nos bleus... souvenez vous :