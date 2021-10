Les 24h Motonautiques de Rouen: Le point sur la course

La course est partie ce matin à 10h, et après 8h de course, c'est le moment de faire le point.

Un temps idéal, mais pas pour tout le monde

Le soleil, un peu de vent et la Plaine St Sever bien aménagée, toutes les conditions étaient réunies pour les spectateurs venus en nombre pour voir ce spectacle des 24h motonautique de Rouen. Parfaites pour les Spectateurs mais pas forcement pour les Pilotes, le vent agite la Seine et créé des petits remous qui peuvent être fatals pour les bateaux. Dans la 1ere heure de course, 3 bateaux ont subi des enfournements et ont dû se vider aux paddocks avant de repartir. Plus grave, un des favoris, le n°2 de la Team Nollet s’enfourne violemment et ne sera pas en mesure de repartir.

Un classement respecté pour le moment

Apres 8h de course, le classement hiérarchique est encore respecté avec en tête, la Team Pegasus Racing (S1) avec 272 tours., suivie de près par la Team Abu Dhabi qui est aussi à 272 tours. dans la Catégorie S3, la 1ère équipe est 12e avec 153 tours.

Plus puissant, les S1 sont logiquement en tête mais ils consomment plus et les S2 ayant une meilleur autonomie, peuvent passer devant dans la suite de la compétition. La Team Abu Dhabi pourrait bien profiter de cet avantage pour remporter la course pour leur premiere participation.

Margot Lemesle, l’unique pilote féminine de Rouen.

Entre deux relais, nous avons pu poser quelques questions à la seule pilote présente dans les Paddocks.

"J’ai commencé en 2010, à Rouen, cela fait maintenant cinq ans que je pilote. Mon père était pilote et j’ai été baignée dedans depuis toute petite. C’est un monde d’hommes mais j’y ai fait ma place. En général on me respecte mais il y a toujours des petites remarques…

Ca fait 8h qu’on tourne, nous les petits (ndlr: les S3 ne font que 340kg, les S2 font 490kg et les S1 530kg) on souffre beaucoup à cause des enfournements, je me suis fait une grosse frayeur en bas du pont Corneille et toute mon équipe en liaison radio a eu peur aussi. A l’heure actuelle, on a une quinzaine de tours d’avance, on va lever le pied et prendre moins de risques pour être sûrs de finir.

La course continuera jusqu’à 1h du matin avant la pause nocturne. Un nouveau départ sera donné demain à 8h pour finir à 17h et un podium à 17h30.