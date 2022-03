Caen. Ivre, elle casse une vitre du tram avec une bouteille de bière

Soudain, elle s'énerve et projette une bouteille de bière dans la vitre du tram qui se brise au sol. La police arrive sur les lieux et trouve la jeune femme dans un état d'agressivité et d'ivresse manifeste. Refusant l'alcootest, elle se débat, tente de frapper les policiers, met des coups de pied dans leur voiture et insulte les passants. Elle a été jugée en son absence le mercredi 27 avril par le Tribunal de grande instance de Caen pour destruction de bien destiné à l'utilité publique et pour rébellion. Au cours de l’enquête elle a reconnu avoir bu de la bière et de la vodka. « Cette saute d'humeur n'est pas acceptable, s'emporte le procureur, le problème d'alcool est présent et reconnu par l’intéressée, elle est d'ailleurs suivie pour cette addiction. » L'avocat de la défense plaide que c'est une femme malheureuse qui se présente bien malgré son problème d'alcool. Il ajoute qu'elle n'a jamais voulu détériorer cette vitre et que, de plus, elle n'a ni outragé ni malmené la police. La prévenue est condamnée à deux mois de prison avec sursis et à dix-huit mois de mise à l'épreuve. Elle devra en outre verser 200 euros de dommages et intérêts à chacun des trois policiers, 500 euros de frais de justice et 2 422,26 euros à la société Twisto. S'y ajoute une injonction de soins et de travail.